“Minimal modeller moda”

Bir deri markasının genel müdürü Ayhan Artul, son dönemlerde insanların daha çok minimal modellere yöneldiğini ve bu yüzden de bu tür ürünlerin üretimini arttırdıklarını belirtti.

Deri sektöründe hizmet veren Ayhan Artul, insanların son yıllarda tercih ettikleri ürün kalıpların belli başlı bir şekilde değiştiğini belirtti. Artul, “Uzun yıllar başta Rusya olmak üzere bazı Avrupa pazarında yer aldık. Orada deri cüzdan, çanta ve deri aksesuarlar konusunda bilinen bir Türk markası olarak aktif rol oynadık. Artık Türkiye'de de yatırımlarımızı arttırıp konumumuzu daha da güçlendirmeye karar verdik” dedi.

“SON DÖNEMDE MİNİMAL MODELLER ÖN PLANA ÇIKIYOR”

Son yıllarda insanların özellikle deri çanta cüzdan modası konusunda tercihleri değişti. Artık büyük modeller yerine daha minimal, ele avuca gelen modeller tercih edilmeye başlandı. AB ve Türk insanın cüzdan konusunda zevkleri büyük oranda benzer olmakla birlikte bazı konularda farklılıklar var. Türk insanı daha çok modern görünümlü ürünleri tercih ederken, AB insanları daha retro, klasik ürünler tercih ediyor”ifadelerini kullandı.