Mirasını hayat veren itfaiyecilere bıraktı

FATİH'te 1909'da dünyaya gelen Mahmure Birsen Sakaoğlu, 4 yaşında evlerinde çıkan yangında mahsur kaldı. Hayatını Fatih İtfaiyesi ekipleri kurtardı. Sakaoğlu bu minnet duygusuyla büyüdü. 1936'da katıldığı yarışmada Türkiye Güzeli seçildi. Bir taraftan da tıp eğitimini tamamlayarak pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı. Kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakaoğlu ile evlendi.
ABD'de 7 yıl çalışan Sakaoğlu çifti Türkiye'ye döndü. Ancak mutlu evliliklerinde çocukları olmadı. Sakaoğlu, 1999'da eşini kaybettikten sonra İstanbul Fatih'teki dairesinde yalnız yaşamaya başladı. Evinde ikinci kez yangın çıktı. 83 yıl sonra yeniden alevler arasında kalan Mahmure Sakaoğlu'nun imdadına yine kahramanları yetişti.
Sakaoğlu, ölmeden önce hayatta kalan tek yakını kardeşi emekli albay Selahattin İ'yi görmeye gitti. Ancak kardeşi kendisini kapıdan kovdu. Bunun üzerine vasiyetini yazdı. Fatih'teki dairesinin satılmayıp, kirası ile bankada mevcut dolar ve Türk lirasının (16 milyon TL) sonsuza dek bankada kalmak şartıyla faizlerinin her üç ayda bir alınarak, Fatih itfaiye erlerinin müdüründen kapıcısına kadar aynı miktarda ödenmesini istedi. Ayrıca manevi oğlu Mustafa B'ye enflasyona göre otomobil ile geçineceği paranın toplanan faiz ve kiradan peşin verilmesini istedi.
Sakaoğlu, eşini kaybettikten dört yıl sonra 2003'te, 94 yaşında hayatını kaybetti. Sakaoğlu'nun mirasçıları 2004'te mirasın belirlenmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme mirası 6 pay kabul etti. 2 payı kardeşine, kalanı da yeğenlerine bölüştürüldü. Bu sırada vasiyetname ortaya çıktı. Sakaoğlu‘nun hayattaki kardeşi Selahattin İ. ile 4 yeğeni vasiyetnamenin iptalini istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava 18 yıl sürdü. Dava devam ederken Selahattin İ. öldü. Bu sırada Fatih İtfaiyesi'nde çalışan çaycıdan müdüre 316 itfaiyeci vasiyetnamenin lehtarı olmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi 263 itfaiyeciyi lehtar saydı. Vasiyetnamenin iptali davasını reddetti. Yargıtay kararı onadı. Şimdi itfaiyeciler dört gözle paylarına düşen mirası bekliyorlar.
BÜROKRAT BİLE LİSTEDE
SAKAOĞLU vasiyetnamesinde itfaiyeciler ve manevi oğlunun dışında banka müdür yardımcısı, maliyecisini, avukatını, vali yardımcısı tanıdığını da aynı şartlarda mirastan faydalanacaklar arasına yazdı.
VASİYETNAMENİN iptali davası devam ederken 8 yıl önce yüz kadar itfaiye çalışanının avukatı İlyas Gülel, mirastan kimlerin hak alabileceğine dair ‘Tenfiz' davası açtı. Gülel “Tenfiz davasında ne kadar para alacakları belli olacak. Faizi ile paranın ne kadar olacağı hesaplanacak. Ne kadar faiz işlediği belli değil. Sakaoğlu'nun öldüğü tarihte Fatih itfaiyesinde çalışanlar lehtar olabilecekler” dedi. Tenfiz davasına 350'nin üzerinde kişi davacı olabilmek için dilekçe verdiğini belirten Gülel “Türkiye'nin dört bir yanından bu davaya katılmak için yolu itfaiyenin kenarından geçenler bile dilekçe veriyor. Nasrettin Hoca misali ‘ya tutarsa' diyerek davaya katılıyorlar” diye konuştu.
MAHMURE Sakaoğlu'nu ikinci kez alevlerin arasından kurtaran itfaiye eri İlyas Kuşaklı 2000 yılındaki olayı şöyle anlattı: Eve 6 araçla gittik. Yangını kontrol altına almaya çalışırken içeride yaşlı bir hanımın olduğu söylendi. Biz kurtarma timi olarak merdivenden çıktık. Diğer arkadaşlar da apartman merdiveninden çıktı. Arkadaşların yardımıyla beraber çelik kapıyı açıp içeri girdim, Mahmure Hanım'ı merdivendeki arkadaşlara verdim. Mahmure Hanım'la oradan tanışıyoruz. Kardeşine gidiyor, kardeşi kendisini kabul etmeyince valiliğe geliyor. Sonuçta ‘Ben mirasımı itfaiyecilere bırakacağım. Başka kimsem yok' diyerek evraklarını düzenletiyor. 2003 tarihinde de Mahmure anamızı kaybettik. Mahmure annemizi biz sadece yangında gördük, daha hiç bir şekilde göremedik.