‘Mişa’, ‘Maşa’ ve ‘Korkusuz’ Ovakorusu’nda yaşayacak

İstanbul'da hayvanat bahçesindeki üç bireylik ayı ailesi, doğal ortamda büyümesi için Bursa'da Ovakorusu Ayı Barınağı'na gönderildi. Merkezdeki ayılardan ayrı yerde özel bakıma alınan ayılar, 3-6 aylık adaptasyon sürecinin tamamlanmasıyla diğerlerinin yanına salınacak.

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İstanbul’daki hayvanat bahçesinde bulunan ve doğal ortamına yakın yerde büyümesi amaçlanan üç bireylik ayı ailesi, Bursa’nın Karacabey ilçesinde Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.

Ayı ailesi, merkezdeki diğer ayılardan ayrı yerde özel bakıma alındı. Yaşının 14 olduğu tahmin edilen erkek ayıya ‘Mişa’, 8 yaşında olduğu düşünülen dişi ayıya ‘Maşa’, 1 yaşındaki yavruya da ‘Korkusuz’ isimleri verildi.

Ayı ailesi, 3-6 aylık adaptasyon sürecinin tamamlandıktan sonra merkezdeki diğer ayıların yanına salınıp, burada yaşayacak.

“6 AYLIK UYUM SÜREÇLERİ OLACAK”

Barınak şefi veteriner hekim Azizcan Sezer, ayıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Sağlık durumları gayet iyi. Şu an alışma sürecindeler. 3 ile 6 ay arasında uyum süreçleri olacak. Alışma sürecini tamamladıktan sonra diğer ayıların olduğu alan içerisine alacağız ve hayatlarının sonuna kadar burada yaşayacaklar. Şu an yeni gelen ayılarımızı diğer ayılarla karşıdan birbirlerini görecek şekilde birbirlerinin kokularını alacak şekilde tanıştırma sürecini gerçekleştiriyoruz. 6 ay içinde diğer ayıların olduğu alan içerisine alacağız. Yavru olan bireyi 3 yıl sonra erişkin olan ayıların yanına alacağız” dedi. (DHA)