Mısır püskülü çayı faydaları nelerdir? Mısır püskülü çayı neye iyi geliyor?

Büyük küçük herkesin çok sevdiği mısırın uçlarında bulunan püskülleri çoğunlukla atılır. Bu püsküllerin sağlık açısından pek çok yararı olduğunu biliyor muydunuz? Mısır püskülü kalp hastalığını ve yüksek kolesterolü önlemede oldukça etkili olan stigmasterol ve sitosterol içerir. Ayrıca, ağız ve cilt koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olan ve vücudunuzdaki glikoz seviyelerini düzenleyen bitki asitlerine sahiptir. Mısır püskülünü kullanmanın en yaygın yolu çay olarak tüketmektir. Peki, mısır püskülü çayının faydaları nelerdir? Mısır püskülü çayı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Mısır püskülü çayı zengin bir C ve K vitamini, potasyum, çinko, demir, bakır ve antioksidan kaynağıdır. Kökeni Amerika kıtasına dayanan mısır bitkisi, dünyada yoğun şekilde tüketilirken son yıllarda püskülünden yapılan çayı kalp hastalıklarından cilt hastalıklarına birçok rahatsızlığı doğal olarak tedavi etmeye yardımcıdır. Şimdi, mısır püskülü çayının faydaları nelerdir? Mısır püskülü çayı neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYININ FAYDALARI

Mısır püskülü çayının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Zengin C vitamini içeriği kalp hastalıklarını önler.

– Kan şekerini düşürür.

– Gut hastalığı ağrılarını azaltabilir.

– İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yolu iltihabı, böbrek taşı ve idrara çıkarken ağrı gibi böbrek problemlerinin tedavisinde yardımcıdır.

– Sindirimi kolaylaştırır.

– İdrar söktürücü özelliği vücuttan toksinlerin ve diğer zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

– Kanamayı kontrol eder.

– Rahatlatıcı ve sakinleştiricidir.

– Kronik yorgunluğa iyi gelir.

– Vücuttan ödemin atılmasına yardımcı olur.

– Cilt rahatsızlıklarını tedavi eder.

– Kilo vermeye yardımcı olabilir.

– Sinek ve böcek ısırıklarından kaynaklanan kaşıntı ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur.

ÖNEMLİ NOT: Mısır püskülü çayını kullanmadan önce tüm doğal ilaçlarda olduğu gibi, bir doktora danışmak önemlidir. Doğal bir ilaçla birleştirildiğinde sağlığınız üzerinde olumsuz etkisi olan herhangi bir ilaç almadığınızdan emin olmanız gereklidir. Mısır püskülü yüksek potasyum seviyelerine sahip olmasına rağmen, bir diüretiktir ve bu potasyum eksikliğine yol açabilir. Bu baş dönmesi, kas krampları, baş ağrısı ve ishale neden olabilir. Mısıra alerjisi olanlar kullanmamalıdır. Ayrıca emziren anneler ve hamilelerin uzak durması tavsiye edilir. Karaciğer veya böbrek problemleriniz varsa, bu çayı içmeden önce doktorunuzla konuşmalısınız.