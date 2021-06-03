Mısır’da 250 kaya mezarı keşfedildi

Tarihiyle, etkileyici mimarsiyle araştırmacıların ilgisini kaybetmediği Mısır’da yeni bir keşif yapıldı. Arkeologlar son olarak Mısır’ın Sohag yakınlarındaki Al-Hamidiyah nekropolünde yüzlerce kaya mezarı buldular. Al-Hamidiyah nekropolünde bulunan mezarlardan bazıları 4.200 yıl öncesine dayanıyor.

Beklenmedik keşif, arkeologların Mısır’ın güneyindeki Nil kıyısı boyunca yaptıkları araştırma sırasında ortaya çıktı. Ekip, sayısız mezar girişi keşfetti. Mezarların yaklaşık 250 tane olduğu tahmin edilse de arkeologlar daha fazlasının bulunabileceğini düşünüyor. Mezarlar, MÖ 2200’den MÖ 30’a Ptolemaik dönemin sonuna kadar uzanıyor. Hemen hemen 2000 yılı kapsayan bu dönem, Eski Krallık’tan Roma Mısır’ının başlangıcına kadar uzanıyor.

Tarihçiler, mezarların orta sınıf bir Mısır vatandaşının yaşamına ışık tutacağına inanıyor. Mezarlarda çanak çömlek parçaları, hayvan kemikleri, kaymak taşı ve hatta yuvarlak metal ayna gibi eserler bulundu.

Yukarı Mısır Eski Eserler Merkez Dairesi başkanı Mohamed Abdel-Badiaa’ya göre, Mısır’da birçok antik eser var, bu yüzden bilinmeyen alanlara ışık tutulmalı. Araştırmalar, Sakkara gibi ünlü arkeolojik alanlarla sınırlı olmamalı.

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