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Mısır’da birinci yüzyıldan kalma askeri gemi kalıntıları bulundu

Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü (IEASM) liderliğindeki bir Mısır-Fransız çalışmasında, harap olmuş bir savaş gemisinin kalıntıları ortaya çıktı. Araştırmacılar bir zamanlar Mısır'ın en büyük Akdeniz limanı olan batık Thônis-Heracleion şehrinde bulunan geminin bozulmamış kalıntılarına rastlamanın oldukça nadir görülen bir durum olduğunu belirttiler.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:13, 23/07/2021
Hayat HaberleriYaşam
Mısır’da birinci yüzyıldan kalma askeri gemi kalıntıları bulundu

IEASM’nin kurucu başkanı Franck Goddio, M.Ö. 1. yüzyıldan kalma geminin bozulmamış kalıntılarını bulmanın son derece nadir olduğunu belirtirken benzer şekilde kurtarılan ve aynı döneme ait bir savaş gemisinin karşılaştırılabilir tek bir örneği olduğunu onun da 1971’de Batı Sicilya’da keşfedilen Marsala Gemisi olduğunu vurguladı.

Reuters’in haberine göre, düz tabanlı gemi 25 metre genişliğinde ve Eski Mısır yapımının özelliklerine sahip.

Yeni kazıda gemi dışında MÖ 4. yüzyıl başlarına tarihlenen ve kentte Yunan tüccarlarının varlığına işaret eden büyük bir Rum mezarlığı da bulundu.

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Adıyaman Avrupa İspanya Mısır Reuters Sanat
Yayınlanma Tarihi:14:11,