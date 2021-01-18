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Mısır’da tarihi keşif: 4 bin yıllık cenaze tapınağı bulundu

Mısır'ın Saqqara nekropolünde arkeologlar tarafından Kraliçe Neit'e ait olduğu belirtilen cenaze tapınağı ve Yeni Krallık dönemine ait 52 ahşap lahit keşfedildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:45, 18/01/2021
Haberler Yaşam
Mısır’da tarihi keşif: 4 bin yıllık cenaze tapınağı bulundu

Mısır’ın Saqqara nekropolünde, MÖ 2323 ile MÖ 2150 yılları arasında Mısır’ı yöneten altıncı hanedanlığın ilk kralı olan Kral Teti’nin eşi olan Kraliçe Neit’in cenaze tapınağı bulundu.

Keşif, Mısır’ın eski Turizm ve Antik Eserler Bakanı ve arkeolog Zahi Hawass’ın başkanlığındaki bir arkeolog ekibi tarafından gerçekleştirildi. Arkeologlar ayrıca, Yeni Krallık dönemine dayanan 52 ahşap lahit de buldu.

ÖLÜLER KİTABINDAKİ BÜYÜLER DERLEMESİ

Ekibin, Ölüler Kitabı’nın metinlerini de içeren bir papirüs ve antik Mısır’da ölüleri yeraltı dünyası için yönlendirmeyi amaçlayan “büyüler derlemesini” de keşfettiği bildirildi.

Birçok piramide, antik manastırlara ve hayvan mezarlıklarına da ev sahipliği yapan Saqqara, antik Mısır başkenti Memphis’in bir nekropolü ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

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