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Mumya hastanede BT taramasına alındı

Kimliğini keşfetmek ve hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmacılar, Bergamo'daki Sivil Arkeoloji Müzesi'nden eski bir mumyayı hastaneye götürüp BT taramasına aldılar.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:00, 24/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Mumya hastanede BT taramasına alındı

Yaklaşık 3.000 yıl öncesine ait defin uygulamalarını anlamak için mumyayı prosedürlerden geçirdiler.

Mumyanın, Ankhekhonsu adlı MÖ 900-800 yılları arasında bir rahibe ait olduğuna inanılıyor.

“Mumyalar pratikte bir biyolojik müze gibidir” diyen Mumya Projesi Araştırma Direktörü Sabina Malgora, Reuters’a yaptığı açıklamada mumyaları zaman kapsülüne benzeterek tarihi bilgilere ulaşılabileceğini vurguladı.

Malgora, bu tür analizlerin aynı zamanda, modern tıptaki ilerlemelerin önünü açan eski hastalıklar ve yaralar hakkında fikir verebileceğini de belirtti.

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Arkeoloji Cumhurbaşkanı Mısır Reuters Sanat
Yayınlanma Tarihi:17:59,