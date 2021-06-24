Mumya hastanede BT taramasına alındı

Yaklaşık 3.000 yıl öncesine ait defin uygulamalarını anlamak için mumyayı prosedürlerden geçirdiler.

Mumyanın, Ankhekhonsu adlı MÖ 900-800 yılları arasında bir rahibe ait olduğuna inanılıyor.

“Mumyalar pratikte bir biyolojik müze gibidir” diyen Mumya Projesi Araştırma Direktörü Sabina Malgora, Reuters’a yaptığı açıklamada mumyaları zaman kapsülüne benzeterek tarihi bilgilere ulaşılabileceğini vurguladı.

Malgora, bu tür analizlerin aynı zamanda, modern tıptaki ilerlemelerin önünü açan eski hastalıklar ve yaralar hakkında fikir verebileceğini de belirtti.

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