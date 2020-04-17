Halk arasında misk amber otu, ayvadana, filişkin, bostan karanfil, amber çiçeği olarak da bilinen misk otu, Türkiye’de hemen hemen her yörede kendiliğinden yetişen dayanıklı ve çok yıllık otsu bir bitkidir. Peki, misk otu nedir? Misk otunun sağlığımıza faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Misk otu, içeriğinde bulunan şekerler, uçucu yağlar, A, B ve C vitaminleri ile şifalı bir bitkidir. Aslen Asya ve Kuzey Amerika kökenli olan misk otu, dere kenarları ya da tarla kenarlarındaki nemli araziler ve çayırlarda sıkça yetişir. Şimdi, misk otu nedir? Misk otunun sağlığımıza faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

MİSK OTU NEDİR?

Misk otu, yaklaşık 70-150 cm uzunluğunda gövdesi ve sarı renkli çiçekleriyle hoş kokulu, şifalı bir bitkidir. Aslen Asya ve Kuzey Amerika kökenli bitki, ülkemizde hem kendiliğinden hem tohumdan kolayca yetişir. Bahar aylarında çiçek açan misk otu oldukça hoş bir kokuya sahiptir. İçeriğinde bulunan şekerler, uçucu yağlar, A, B ve C vitaminleri ile sağaltıcı etkisinden faydalanılmaktadır.

MİSK OTUNUN BAŞLICA FAYDALARI

– Kadınlarda adet sancılarını hafifleterek düzene sokar.

– İştah artırıcı etkisi etkisinin yanı sıra hazmı kolaylaştırır.

– İçerdiği vitaminler sayesinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur.

– İdrar sorunları yaşayanlar için idrar söktürücü özelliği ile vazgeçilmezdir.

– Misk otu çayının şalgam söktürücü etkisi vardır.

– Misk otu çayı cilt üzerine uygulandığında egzama gibi cilt sorunlarına iyi gelir.

– Sedatif etkisi sayesinde doğal sakinleştirici, yatıştırıcıdır.

– Sindirim kanalındaki sıvıları ve safra salgısını arttırmada yardımcı olur.

– Sinirsel zayıflık, nevroz, depresyon, gerginlik, uykusuzluk, kaygı hali gibi psikolojik rahatsızlıkların giderilmesinde yardımcı olur.