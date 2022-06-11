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M&M fabrikasında iki işçi çikolata tankına düştü

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde M&M fabrikasında iki işçi çikolata tankına düştü. Bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiği iki işçinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yayınlanma: 16:57 - 11 Haziran 2022 Güncellenme:
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M&M fabrikasında iki işçi çikolata tankına düştü

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Elizabethtown’daki Mars M&M fabrikasında acil durum operasyonu gerçekleştirildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, iki işçi fabrikada bulunan çikolata tankına düştü.

Haberlere göre, hemen fabrikaya ulaşan ekipler, işçilerin tanktan çıkmasına yardımcı olmak için tankta bir delik açmak zorunda kaldı. Tank, olay sırasında kısmen çikolatayla doluydu.

İki işçinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı açıklanırken, Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi olayı araştırıyor.

ABD Çalışma Bakanlığı Bölge Direktörü Leni Fortson Business Insider’a yaptığı açıklamada, “OSHA, Lancaster County’deki Mars Wrigley Fabrikasında meydana gelen olayı araştırıyor” dedi. “İki işçi, düştüklerinde tankın içinde bakım yapıyorlardı.” ifadeleri kullanıldı.

Bir Mars sözcüsü WHTM’ye “ilk müdahale ekiplerinin hızlı çalışması için son derece minnettar olduklarını” söyledi.

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