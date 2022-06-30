Moda devi, Türk kumaşı DIOR

Gaziantep’in Kutnu kumaşı dev moda defilesine damga vurdu. Dünyaca ünlü moda devi Dior’un Londra’da fuarda keşfettiği Gaziantep’in Kutnu kumaşı, özel bir tasarım ile Paris defilesinde dünya sahnesine çıktı.

Sayime BAŞÇI

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Standart boyut

16. yüzyılda Osmanlı saraylarında kullanılan, ipek ve pamuğun elle dokunması sonucu üretilen Gaziantep'in ünlü Kutnu kumaşı Avrupa'nın lüks moda devi Dior'un 2023 koleksiyonlarına girdi. Kutnu kumaşı ile hazırlanan bir tasarım, Dior Erkek İlkbahar-Yaz 2023 Paris Defilesi'nde kullanıldı.

EKİP TÜRKİYE'YE GELDİ

Gelecek yıl koleksiyonun bir parçası olarak satışa çıkacak tasarımın öyküsü için geçen hafta Türkiye'ye gelen Dior ekibi, kumaşın üretim sürecini Gaziantep'ten görüntülerle anlatan bir video çekerek sosyal medya hesaplarından yayınladı. Video Dior'un Instagram hesabından 3.5 milyon kez izlendi.

LONDRA'DA KEŞFEDİLDİ

Kutnia tarafından üretilen kumaş, Londra'da düzenlenen kumaş fuarında keşfedilmiş. Şirketten aldığımız bilgiye göre, Kutnu kumaşını görünce hayran olan kreatif direktör kumaşı mutlaka Dior koleksiyonuna taşımak istediğini söyledi. İstenen tasarıma özel olan renk, Dior'a özel olarak çalışılmış.

Sentetik malzeme yok coğrafi işaret tescili var

Literatürde parlak kumaşların en eskisi olarak geçen Kutnu kumaşının içeriğinde hiçbir sentetik malzeme bulunmuyor. Osmanlı döneminde kadın ve erkek giyiminde entarilik, İstanbul gibi büyük kentlerde döşemelik olarak kullanılan Kutnu kumaşının bahsi, 1900'lerin başlarında Osmanlı Devleti ile ABD arasında imzalanan ticaret anlaşmalarında geçiyor. Kutnu kumaşı için bugün Gaziantep Sanayi Odası tarafından coğrafi işaret tescili alınmış durumda.