Moda dünyasını karıştıran tecavüz davası

Eski model Carré Sutton, tecavüz suçlamasıyla Gérald Marie'ye dava açtı. Manhattan federal mahkemesinde açılan davada Sutton, Elite Model'in patronu tarafından Avrupa'daki zengin adamlara pazarlandığını da söyledi.

Bir dönemin ünlü modeli Carré Sutton, henüz 17 yaşındayken Fransız mankenlik ajansının eski patronu Gérald Marie’nin Paris’teki dairesinde kendisine defalarca tecavüz ettiğini iddia ederek dava açtı. Perşembe günü Manhattan federal mahkemesinde açılan davada Sutton, Marie tarafından Avrupalı zengin adamlara da pazarlandığını iddia etti.

Sutton, New York eyaletinin Çocuk Mağdurları Yasası uyarınca, çocuklukta cinsel istismara uğrayanların, ne kadar zaman önce istismar edildiklerine bakılmaksızın saldırganlarını dava etmelerine izin veren bir yasaya dayanarak dava açıyor.

EPPSTEIN VE PRENS ANDREW’DAN SONRA SIRA MODA PATRONUNDA

Jeffrey Epstein’ı suçlayanlardan Virginia Roberts Giuffre, pazartesi günü New York’ta aynı yasa kapsamında Prens Andrew’a dava açtı. Giuffre, Andrew’un 2001’de 17 yaşındayken Epstein’ın Manhattan’daki malikanesinde ve başka yerlerde kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Sutton, Marie’yi cinsel saldırıyla suçlayan birkaç kadından biri. Fransız makamlar, şu anda iddiaları araştırıyor, daha önce de 11 kadını müfettişlerle görüşmeleri için Paris’e davet etmişlerdi. Elite Model Management’ın kurucusu John Casablancas da 16 yaşındaki bir modelle çıktığını ilan ederek, defalarca taciz edici ve sömürücü cinsel davranışlarda bulunmakla suçlanmıştı.

“PARÇALANMIŞ BİR AİLEDEN GELİYORDUM”

Sutton, 16 yaşında, California’nın Körfez Bölgesi’nde tek başına yaşarken, New York’ta Elite ile bağlantıları olan biri tarafından keşfedilmişti. Eski model, cuma günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Parçalanmış bir aileden geliyordum, kaçak bir genç olduğum ve okulu bıraktığım için modelliğe yönelmiştim. Geriye dönüp baktığımda, geçmişimin beni istismara ve insan ticaretine karşı savunmasız kılan şeyin bir parçası olduğu benim için çok açık.”

Elite’ye fotoğraf gönderdikten sonra, ajans onu New York’a götürdü. Elite, Sutton’a beş genç modelle paylaştığı bir dairede konaklama imkanı ve düşük bir maaş vermişti. Sutton herhangi bir ücretli fotoğraf çekimi alamayınca, ajansın kurucusu Casablancas, görünüşünün pek başarılı olmadığını ve ona yalnızca bir hafta daha verebileceğini söyledi.

“İTAAT ETMENİ İSTİYORUM”

Ardından Sutton Marie’nin ofisine getirildi ve burada ona Elite ile başarılı olabileceği ancak bunun için itaatkar olması gerektiği söylendi. İddiaya göre Sutton’ın kalçalarına vurarak şöyle dedi: “Benim paramla, senin fikrini istemiyorum, Carré, itaat etmeni istiyorum.”

Marie o zamanki kız arkadaşı süper model Linda Evangelista ile paylaştığı dairede Sutton’a kokain sağlamaya başladı ve Sutton’a bunun kilo vermesine ve bir model olarak başarılı olmasına yardımcı olacağını söyledi. Sutton’ın iddiasına göre cinsel saldırılar, bir modellik çekiminden bir gece sonra başladı.

Sutton, davada Marie’yi “Evangelista daireden her ayrıldığında, defalarca tecavüze etti” diyerek suçladı.

“DAHA FAZLASINI YAPMADIĞIM İÇİN PİŞMANIM”

Davada Sutton, Tapscott ve diğer Elite çalışanlarının Marie ve Casablancas’ın davranışlarının farkında olduklarını iddia ediyor. Mahkeme belgelerine göre; Marie’nin İbiza’daki evinde, Tapscott, Marie ve Casablancas’a 13 ve 14 yaşındakileri rahat bırakmalarını söylediği belirtildi.

Dava ile ilgili henüz yorum yapmayan Tapscott daha önce ise şunları söylemişti: “Modellerden sadece biraz daha yaşlıydım ve aynı zamanda cazibeye kapılmıştım. O zaman bunun yanlış olduğunu bilecek akla sahip değildik ve bilsek bile bunu kime bildirecektik? Bir aile gibiydik ve İK departmanı yoktu; bu adamları koruyan kültür buydu. O zaman daha fazlasını yapmadığım için büyük pişmanlık duyuyorum.”

Marie ile evlenen ve sonunda boşanmış olan Evangelista ise, “Kendi deneyimlerime dayanarak, bu kadınların doğruyu söylediğine inanıyorum” dedi.

CİNSEL TACİZ DAVALARI İÇİN TARİHİ KARAR

Çocuk Mağdurlar Yasası gibi Yetişkin Hayatta Kalanlar Yasası’nın da bir an önce hayata geçmesi bekleniyor. New York Senatosu bu yıl Yetişkin Hayatta Kalanlar Yasasını onaylarken, teklif eyalet meclisinden geçmedi.

Sutton, cinsel taciz iddiaları üzerine bu hafta istifasını açıklayan New York valisine atıfta bulunarak, “Andrew Cuomo ve yardımcılarının istifasıyla açıkça anlaşıldığı gibi, hiçbir yırtıcı tek başına hareket etmez. Onları eylemlerinin sonuçlarından kurtarmak için yaratılmış kolaylaştırıcılar ve kurumlar var. Otuz yıl sonra, nihayet adalet sistemine erişmeye hazır hissettiğimde, New York eyaleti dışında dünyanın her yerinde dışlandım. New York’ta Yetişkin Hayatta Kalanlar Yasası’na ihtiyacımız var.”

Marie’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve taciz ettiğini söyleyen 90’lı yılların ünlü modellerinden Lesa Amoore, “Bu, büyük bir gün. Carré ile dayanışma içinde, tüm cinsel istismar mağdurlarının dava açma fırsatını hak ettiğine inanıyorum. Aynı istismarcıların ve kolaylaştırıcıların birçoğunun bugün hala moda endüstrisinde olması, büyük bir sorun.”

