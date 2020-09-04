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Modacı İpek Kızıltan gözünü Hollywood yıldızına dikti
Modacı İpek Kızıltan gözünü Hollywood yıldızına dikti
Türkiye'de birçok sanatçının sahne kıyafetlerine imza atan modacı İpek Kızıltan, dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in konserinde giyeceği kıyafeti tasarlamak istediği ve bunun içinde uğraştığını belirti.
Yaşam 4 Eylül 2020 - 10:11

Küçüklüğünden beri tasarım hayranlığı olan Kızıltan 11 yaşındayken kendi kıyafetlerini tasarladığını, elbiselerini keserek farklı tarzlar ortaya çıkarmaya çalıştığını belirtti.
Çevresindeki insanların da yeteneğini fark etmesiyle birlikte  lise yıllarından itibaren profesyonel olarak tasarım üzerine çalışmalar yaptığını söyledi. Çocukken başlayan serüveninde Jennifer Lopez hayranı olan ve bir gün ona özel koleksiyon yapmak isteyen ve bunun için Lopez’in  menajerleri ile kontak sağlayan İpek Kızıltan ‘'İnşallah yakında mutlu sona ulaşacağım. Menajerleri ile görüşmelerimiz devam ediyor en kısa zamanda mutlu sona ulaşıp ,ülkemi güzelce temsil etmek istiyorum” dedi
 

Modacı İpek Kızıltan

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Son güncelleme: 16:24 - 04.09.2020