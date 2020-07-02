Modacı Zehra Uçar’dan tesettür giyimine yönelik tavsiyeler

2020 tesettür giyim modası oldukça renkli ve hareketli. Birçok farklı model ve desenin olduğu bu yıl, rahatlık ve şıklık bir arada. Modacı Zehra Uçar, yaz aylarında tesettürlü kadınların nasıl kombin yapması gerektiğini ve merak edilenleri anlattı.

Zehra Uçar, tesettürlü kadınlar için kombin önerilerinde bulundu. Uçar, sıcak havalarda kadınların saf ipek kumaş yerine, pamuklu eşarp kullanmalarını tavsiye etti. Uçar, “Gözenekli yapıya sahip olduğu için pamuklu kumaşlar aşırı terlemeye neden olmaz. Bununla birlikte, pamuğun bu konuda sağladığı konforun asıl nedeni, teri emmesidir” dedi.

“AÇIK RENKLER TERCİH EDİN”

Uçar sözlerine şu şekilde devam etti, “Hangi Eşarp Terletmez ” sorusu yalnızca kumaş türüyle ilgili değil. Renk de terleme konusunda etki göstermekte. Aslında bir renk değil, renksizlik hali olan siyah, tüm ışınları emme özelliğine sahiptir. Siyah zemin üzerine düşen güneş ışığı geri yansımaz, bu da koyu kıyafetler giyildiğinde, vücudun daha fazla ısınması anlamına geliyor. Dolayısıyla yaz aylarında koyu tonlar yerine açık tonların baskın olduğu modellere öncelik vermek gerek” dedi. Uçar, bu yaz daha çok renkli renklerin moda olduğunun altını çizdi.

ALTIN VE GÜMÜŞ ZİNCİRLER MODA

Uçar, takı dünyasında bu sene altın, gümüş ve deri detaylı bilekliklerin moda olacağını belirtti, özellikle kadınların fil dişi zincirleri tercih ettiğinin altını çizdi.

“SALAŞ VE YARASA KOL MODELLER REVAÇTA”

Uçar, yaz aylarında elbise giyinilmesini önerdi. Genç modacı sözlerine şu şekilde devam etti, “Yaz aylarında elbisenin tercih edilmesinin temel nedeni rahatlığı sergilemesidir. Rahat modeller derken, tesettür giyimde salaş modeller dökümlü modeller ve yarasa kol modeller aklımıza geliyor. Elbise tek parça olduğundan dolayı giyen kişinin kullandığı elbisede ten rengine dikkat etmesi gerekmektedir. Yoksa hoş bir görüntü elde edemeyebilir.