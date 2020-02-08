Modeller Victoria’s Secret’a savaş açtı

ABD’li perakende şirketi Limited Brands’in satış görüşmelerine başladığı ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ta sular durulmuyor.

Bella Hadid’in Ed Razek tarafından tacize uğradığı haberleri sektörüne bomba gibi düşmüştü.

Modellerin haklarının korunması için kurulan Model Allianca oluşumu, Victoria’s Secret’ın taciz ve istismar kültürüne son verme çağrısında bulunan açık mektup yayınladı.

100 model tarafından imzalanan mektupta şirket vücut şekli konusundaki baskıya, ayrımcılığa, taciz ve istismara son vermeye davet edildi.

ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNE YER VERİLDİ

“Melekler Cehennemde: Victoria’s Secret’ın İçindeki Kadın Ayrımcılığı” başlığıyla, New York Times gazetesinde yayınlanan mektupta, görev yapmış eski yönetici ve çalışanların da görüşlerine yer verildi.

Çok sayıda kişi şirket içinde maruz kaldıkları istismarın detaylarını paylaştı.

Mektupta, “Bu taciz, normal karşılanarak ciddiye alınmadı ve bu konu hakkında bir şey yapmak isteyenler sadece engellenmedi, onlar cezalandırıldı” cümlelerine yer verildi.