Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu
Ankara'da hava sıcaklıklarının sıfırın altıda 8 dereceye kadar düşmesiyle, şehrin simgelerinden olan Mogan Gölü buz tuttu. Kuğulu Park'taki fıskiyelerden suyun donması sonucunda ise 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu.
Ankara’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü.
Şehrin simgelerinden Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü de soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Ördekler ve karabataklar, donan gölde buldukları sulak alana sığındı.
Şehrin merkezinde bulunan Kuğulu Park’taki süs havuzu ise soğuk havanın etkisiyle dondu.
Fıskiyelerden çıkan suların donmasıyla, boyları 3-4 metreyi bulan ve peri bacalarını andıran buz kütleleri oluştu. (DHA)