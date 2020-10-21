Kapadokya bölgesinin en geniş ören yeri olarak bilinen Mokisos antik kenti, turizme kazandırılacak. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tolga Uyar, "Bölgede başlayacak kazıyla bin adet ev ile kentin merkezinde büyük bir piskoposluk sarayı ve kilisesi olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Aksaray’ın Hasandağı eteklerinde bulunan Mokisos antik kentinin turizme kazandırılması için arkeolojik kazı çalışması başladı.

Kazı başkanı Doç. Dr.Tolga Uyar, Viranşehir olarak da bilinen Mokisos antik kentin Doğu Roma İmparatorluğu döneminde bölgesel başkentlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Uyar, ”O dönemde burada bin adet sivil konut inşa edilmiş. Dolayısıyla 5 ve 6’ncı yüzyılın en yoğun nüfuslu kentlerinden bir tanesi Nora antik kentiydi. Bu şehir Kapadokya bölgesinin en geniş ve bugüne kadar en iyi korunmuş ören yerinden olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

“32 KİLİSE, 20 SARNICI TESPIT ETTİK”

Antik kentte konutlar dışında, yıkıntı halinde olanlarla birlikte 32 kilise yapısı, 20 sarnıcın tespit edildiğini kaydeden Uyar, mimarileri esas alınarak incelenen kiliselerin 6’ncı yüzyılın ortasıyla, erken 7’nci yüzyıl arasında inşa edildiğini, bu yapıların Bizans mimarisinin ortak dönemsel karakterlerinden bazılarını yansıttığını söyledi. (DHA)