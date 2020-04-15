Üzüm gebeliği olarak da bilinen mol gebeliği; hidatidiform mol olarak da bilinir. Genellikle 20 yaş altı ve 40 yaş üzeri hamileliklerde görülme olasılığı yüksek olan mol gebelik nedir? Mol gebelik belirtileri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Tüm gebeliklerde görülme sıklığı 1000’de 1 olan mol gebelik, sağlıksız ve dengesiz beslenme nedeniyle oluşan mol gebelik hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Mol gebelik nedir? Mol gebelik belirtileri…

MOL GEBELİK (ÜZÜM GEBELİĞİ) NEDİR?

Mol gebeliği – hidatidiform mol olarak da bilinir – normalde plasentaya dönüşen hücreler olan trofoblastların anormal büyümesi ile karakterize edilen nadir bir gebelik komplikasyonudur.

İki tür mol gebelik vardır, tam molar gebelik ve kısmi molar gebelik. Tam bir molar hamilelikte plasental doku anormal ve şişmiştir ve sıvı dolu kistler oluşturduğu görülmektedir. Fetal doku oluşumu da yoktur. Kısmi bir molar gebelikte, anormal olarak oluşan plasental doku ile birlikte normal plasental doku olabilir. Bir fetüs oluşumu da olabilir, ancak fetus hayatta kalamaz ve genellikle hamileliğin erken döneminde düşük gerçekleşir.

Doğabilecek sağlık problemlerini önlemek amacıyla mol gebelik cerrahi işlemle sonlandırılabilir. Mol gebelik yaşanması tekrar hamile kalma ihtimalini etkilemez.

MOL GEBELİK BELİRTİLERİ

– On ikinci haftada başlayan kanama

– İlk üç aylık dönemde koyu kahverengi ila parlak kırmızı renkte vajinal kanama

– Aşırı mide bulantısı ve kusma

– Rahatsız edici kramplar

– Yüksek tansiyon

– Rahmin beklenenden büyük olması

– Rahmin sıkı değil yumuşak olması

– Embriyonik ya da fetal doku bulunmaması (Çoğu durumda kısmi mol değildir.)

– Annede aşırı düzeyde tiroit hormonu bulunması

– Anemi

– Yumurtalık kistleri

– Preeklamsi (gebelik zehirlenmesi)