Molar gebelik veya halk arasında üzüm gebeliği olarak da bilinen mol hidatiform hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Mol hidatiform nedir? Belirtileri ve tedavisi...

Çocuk doğurma çağındaki kadınlarda nadir görülen hipertiroidizm nedeniyle ortaya çıkan mol hidatiform nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

MOL HİDATİFORM (MOLAR GEBELİK) NEDİR?

Hamileliğin başlangıcında rahim içinde oluşan nadir bir kitle veya büyümedir. Mol gebeliği, gestasyonel trofoblastik hastalıklar (GTH) grubu içinde en sık olarak rastlanılan ve aslında iyi huylu (benign) bir durumdur.

Toplumda yaygın şekilde “üzüm gebeliği” denilmesinin nedeni; plasentayı oluşturan organellerden olan “chorion villus”larının şişerek üzüme benzer hal almasıdır.

Molar gebelik iki tipte olabilir:

Kısmi molar gebelik:

Bebeğin gelişme geriliği ve anomalileri olmasının yanı sıra anormal trofoblast hücreleri de görülür.

Tam molar gebelik:

Obstetrik ultrasonda; fetüs ve fetüse ait yapılar bulunmayıp, yalnızca plasentanın olduğu ve plasentanın tipik görünümü ile tanısı genellikle kolaylıkla konulabilen mol şeklidir. Plasenta ve eklerindeki hücrelerde -adeta üzüm tanesine benzer- şekilde ödem, şişlik ve genişleme mevcuttur.

Her iki mol hidatidiform tipi de “gestasyonel trofoblastik neoplazi”ye (GTN) dönüşebilir, diğer bir deyişle, tedaviyle sonlanmayıp rahim içinde tekrarlayabilir.

MOL HİDATİFORM BELİRTİLERİ

Molar gebelikler genellikle gebeliğin dördüncü ila beşinci aylarında ağrısız vajinal kanama ile kendini gösterir. Kanamalar çok hafif (lekelenme tarzında) olabileceği gibi çok fazla miktarda da olabilir.

Beklenenden daha fazla kusma da olabilir (hiperemezis). Bulantı ve kusmaların nedeni, mol gebeliğinde normalden fazla olarak salgılanan Beta HCG hormonudur. Bazen idrarda protein ile birlikte kan basıncında bir artış vardır. Kan testleri Beta HCG’yi çok yüksek seviyelerde gösterecektir.

Ayrıca yine Beta hCG hormonunun yüksekliğine bağlı olarak bazı hastalarda çarpıntı, terleme, sinirlilik ve gerginlik gibi “hipertroidi (tiroidin normalden fazla çalışması)” durumunu taklit eden bulgular olabilir. Bunun nedeni ise bHCG hormonunun biokimyasal yapısının tiroidi uyarıcı hormona (TSH'a) benzerliğidir.

MOL HİDATİFORM TEDAVİSİ

Tedavi yöntemi; rahmin boşaltılması işlemiyle gerçekleştirilir ve genellikle vakum yöntemiyle bu işlem yapılmaktadır. Bir tür kürtaj işlemi olan bu uygulama, normal kürtaja göre daha riskli olup yalnızca hastane koşullarında yapılmalıdır. Kanama riskinden ötürü doktorlar tedbir olarak önceden kan isteminde bulunabilir.

Anne adayının; yaşı ileri ise, risk faktörleri varsa, ailesini tamamladıysa rahimi almak da bir diğer önemli ve etkin tedavi seçeneklerindendir.