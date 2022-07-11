Monaco Prensi Albert, partide ünlü dansçıyla yakınlaştı

Bir süredir evliliği sallantıda olduğu konuşulan ve eşi Prenses Charlene ile aralarının iyi olmadığı iddialarının ayyuka çıktığı Monaco Prensi Albert, dün gece Monaco kraliyet ailesinin düzenlediği hayır etkinliğine katıldı. Charlene ortalarda gözükmezken Albert ise ünlü burleks dansçısı Dita von Teese ile yakınlaştı.

Sozcu.com.tr

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Monako kraliyet ailesi dün gece şatafatlı bir partiye ev sahipliği yaptı… Bu yıl 66’ncısı düzenlenen Bal de la Rose partisi “1920’ler teması” eşliğinde gerçekleşti. Törene Monaco kraliyet ailesinin bütün üyeleri katılırken Prens Albert’in eşi Charlene ise yer almadı.

Bir süredir ilişkilerinin sallantıda olduğu iddia edilen Charlene ve Albert’in bir arada olmaması “ayrılacaklar mı” spekülasyonunu da körükledi. Charlene’in katılmadığı etkinlikte Prens Albert ise ünlü dansçı Dita von Teese ile samimi görüntüler verdi.

Son yılların en gösterişli etkinliğinde çıplak dansçılar, dikkat çekici kostümler ve performanslar da vardı. Bilet fiyatlarının 850 euro olduğu etkinlikte 64 yaşındaki Prens Albert, 49 yaşındaki Dita von Teese ile uzun uzun sohbet etti.

Alman Bild gazetesi, “44 yaşındaki eşi Charlene’in yokluğunda Prens Albert kendini Dita von Teese ile eğlendirdi. Uzun uzun bakıştılar, flört ettiler ve el ele tutuştular” dedi.

Etkinliğe ünlü müzisyen Janet Jackson da katılırken yaklaşık 900 kişinin katıldığı partiden Albert tek başına gece 12:30 sularında ayrıldı.

Bild gazetesi, Monaco Prensi Albert’in Dita von Teese’in büyük bir hayranı olduğunu yazarken, son yıllarda birçok kez genç dansçının etkinliklerini yakından takip ettiğini öne sürdü.

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