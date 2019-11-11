Montessori eğitimi nedir? Montessori çocuğa ne kazandırır?

Montessori, çeşitli faaliyetleri, uygulamalı olarak öğrenmeye ve işbirliğine dayalı oyunlara dayanan bir eğitim yönetimidir. Montessori sınıflarında yaratıcı etkinliklerle alanında son derece eğitimli öğretmenler çocukların yaşına göre eğitici etkinlikler sunmaktadır. Peki Montessori eğitimi tam olarak nedir? Montessori çocuğa ne kazandırır?

Çocuklar bir takım bilgileri keşfetmek ve yeni beceriler kazanmak için maksimum potansiyellerini geliştirerek bireysel veya gruplar halinde çalışırlar. Çocuklar yaşlarına göre beceriler kazanır ve bu beceriler zamanla pekiştirilir. Montesori eğitiminde bilim, müzik, matematik ve sosyal ve daha pek çok konuda gelişim gösterebilirler. Örneğin piyona çalma, matematik işlemleri, alfabeyi öğrenme ve insan ilişkileri hakkında detaylı konular ile çocuklar yeni bir hayatla tanışırlar. Bu dönem alınan eğitim çocuğun alt yapısını olumlu yönde etkiler ve bu durum ilerleyen yaşını da büyük oranda etkileyebilir.

3 YAŞINA KADAR OLAN ÇOCUKLAR İÇİN MONTESORRİ EĞİTİMİ

-Çocuklar için güvenli, ilgili ve sağlıklı beslenebileceği bir ortam hazırlamak

-Kendilerine olan özgüveni arttırmak.

-Gelişmekte olan yeteneklerini arttırmak.

-Çocukların günlük işlerinde bağımsızlık kazanmalarını sağlamak.

-Motor becerileri, kaba motor koordinasyon ve dil becerilerini geliştirmek.

3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN MONTESORRİ EĞİTİMİ

-Duyusal algıların iyileştirilmesi.

-Okuma yazma ve matematik konusunda gelişim kazanmalarını sağlamak. Yabancı dil eğitimi vermek.

-Kendini rahata bir şekilde ifade etmesini sağlamak, yaratıcı keşifler için fırsatlar sağlayabilmek.

Montessori meteryalleri genel olarak eğitici oyuncaklar içerir. Bu ürünler bazen bir kırtasiye ürünü bazen de bir kuş yuvası boyama ve ağaçlara asmak olabilir. Montessori eğitim veren tüm kurumlarda çocuklar rahat hareket edebilecekleri alanlara sahiptir. Çocuklar iyi bir öğretmen tarafından gözlemlenir ve birçok konuda aile çocuk hakkında bilgiye sahip olabilirler. Bu kurumda öğretmenlerin yanı sıra psikologlar çocuklar hakkında olumlu olumsuz bilgilere sahip olurlar. Ailelere çocukların sorunları hakkında bilgiler verilerek çocuğun sorunlarını çözmek için ön ayak olabilirler.