Mor bereket ilk kez toprakla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal alanda üreticilere alternatif gelir kaynakları sağlamak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında İbradılı çiftçilere adaçayı ve lavanta fidesi verildi. Bölgenin tıbbi aromatik bitkiler ve ipek böcekciliği üretiminde merkez olması hedefiyle kullanılmayan köy okulu da restore edilerek, üretim merkezine dönüştürülecek.

İŞ KAPISI AÇACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, yerelden kalkınma hamlesi doğrultusunda Antalyalı çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı İbradılı üreticilere adaçayı ve lavanta fideleri hibe olarak dağıttı. İbradı'da ilk kez lavanta fidesi ve adaçayı dikimi gerçekleştirildi. Ürünlü Mahalle Muhtarı Lütfullah Murat Yamansoy, “1930 yılında yapılmış köy okulumuz uzun süredir atıl bir vaziyette. Büyükşehir Belediyemiz burada açacağı üretim merkezi sayesinde hem okulumuzu onaracak hem de bölgemize yeni bir iş kapısı açacak” dedi.

VERİMLİ TOPRAKLAR BOŞ KALMAYACAK

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, İbradı'nın çok verimli topraklara sahip olduğunu ve bu toprakların işlenmesine teşvik için projeler geliştirdiklerini kaydetti. Yetkililer çalışmanın bölgenin turizm faaliyetlerine de katkı sağlayacağını belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı fidelerden alan Sacit Yılmazsoy ve Gülsüm Köleoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e üreticilere olan desteğinden dolayı teşekkür etti.