Mor Menekşeler başarıya doymuyor

Van'ın İpekyolu İlçesi'ndeki Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde kurulan Mor Menekşeler Futbol Takımı'nda oynayan 58 kız öğrencinin hayatı, okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Ali İhsan Özmen sayesinde değişti. Hayırsever ve gönüllülerin destekleriyle Atatürkçü nesiller yetiştirmek amacıyla Prof.Dr. Türkan Saylan tarafından kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ‘Kızlardan futbolcu olmaz' tabularını yıktı. Mor Menekşeler Futbol Kulübü hocası Ali İhsan Özmen, kuruluş hikayelerini şöyle anlattı:

“2012 yılında erkek futbol takımı çalıştırıyordum. Bir gün erkeklerle kazandığımız bir maçtan döndük. Okulun bahçesinde kızlarımız da bu sevince ortak olmak istedi. Erkekler bu sevinçlerine alayla karşılık verdiler. Kızların bu duruma çok üzüldüğünü gördüm. İlk olarak o zaman kafamda kız futbol takımı kurma fikri oluştu.”

Kızların toplumda önemli bir yer edindiklerini göstermek istediklerini belirten Özmen, “Öncelikle bunu kızların kendi ailelerine anlatmamız gerekiyordu. Kız futbol takımıyla ilgili fikrimi söylediğimde hepsi reddetti. Onları ikna ettikten sonra kızlarımız da başarılar elde etmeye başladı.

Takımımızda toplam 58 lisanslı oyuncu var. Kuruluşumuzdan itibaren Van'da yapılan müsabakalarda her yıl şampiyon olduk. 2015'te Doğu Anadolu Grup üçüncülüğü, 2017 Güneydoğu Grup birinciliği, 2017 Türkiye Yarı Finalleri Bölge birinciliği, 2017 Türkiye Şampiyonası Aydın Kuşadası Türkiye ikinciliği gibi başarılar elde ettik” dedi.

SPOR HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Evindar Turan (14): 9. sınıf öğrencisiyim. Kendimi bildim bileli hep futbola ilgim vardı. Hep kendimi orada o topun başında o yeşil sahada hayal ettim. Mor Menekşeler Kadın Futbol Takımı olarak birçok başarıya imza attık.

Hayriye Tomris (15): 10. sınıf öğrencisiyim. 4.sınıfa kadar okuduktan sonra beni okuldan almak istediler. Ama her zaman yanımda olan hocam Ali İhsan Özmen buna engel oldu, babamı ikna etti. Biz kız futbol takımı olarak Van'da hep birinci olduk ve il dışına çıkmaya başladık hatta Türkiye ikincisi olduk.

Ferah Sezek (17): 12 yaşından beri futbol oynuyorum. Bu yeteneğimi ilk keşfeden kişi ise Ali ihsan Özmen. Doğuda yaşamak her zaman kız öğrencileri için çok zor olmuştur. Doğduğumuz coğrafya bizim kaderimiz olarak yazılmıştır. Ama biz bu kaderimizi değiştireceğiz.

Pınar Kızıltaş (12): 5. sınıf öğrencisiyken Ali İhsan hocamla tanıştık ve beni takımına aldı. Futbol oynamak istediğimi ailemle paylaştım. Ailem karşı çıktı,

Ali İhsan hocam ailemi ikna etmek için elinden geleni yaptı.

Futbola gittiğimden beri ders notlarım yükseldi.

Sinem Başak (12): Yaşıtlarım kız oyunları oynarken ben hep futbol oynardım. Annem, beni beden

eğitimi öğretmeni Ali

İhsan hocamın yanına götürdü. Spor hayatım başlamış oldu.

Edibe Yağız (14): Ortaokula geçince babam beni okuldan aldı. Ama Ali İhsan hocam eve gelip ailemle konuşup onları ikna etti. Okula geri döndüm ve Ali İhsan hocam beni kız futbol takımına aldı. Orada çok başarılı olduk. Bu başarı okuldaki derslerime de yansıdı. Ortaokul bittikten sonra başarılarımı duyan Bilim ve Teknik Koleji beni okullarına ücretsiz şekilde kabul etti. . Koşacak ayakkabım bir geleceğim yokken şu an bulutların üstünde gibiyim.

Hejar Eylül Turgut (15): Yaşadığımız bölgede kızların okuması ayıptır kızlar ancak evde oturur ve evlendirilir. Ali İhsan hocamın gelmesiyle kız arkadaşlarım yavaş yavaş okumaya başladı. Çünkü o okuma hayalleri olan kızların aileleriyle teker teker konuşup ikna etti. Tabi sonra da maddi olarak sıkıntı çekmeye başladık, daha sonra Ali İhsan hocamın üye olduğu ÇYDD tarafından burs almaya başladık.

Şirvan Abi: Futbol oynamayı istiyordum ama ailem izin vermiyordu. Ailemi Ali İhsan hoca ikna etti. Çok zor şartlarda liseyi bitirdim, üniversiteye hazırlandım. Hem çalıştım hem antrenmanlara gittim hem de ders çalıştım. Çünkü bir hedefim vardı ben üniversiteye gidip öğretmen olmak istiyordum. Başardım üniversiteyi kazandım şu anda beden eğitimi öğretmenliği 3 sınıfta okuyorum.