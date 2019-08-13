Mor Menekşeler’in büyük başarısı

Hande ZEYREK

Van'da yaşayan yaşları 11 ile 14 arasındaki 36 kız öğrencinin kaderi 6 yıl önce Mustafa Cengiz Ortaokulu'na atanan beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen (37) ile değişti. Kız futbol takımının hikayesi Özmen'in 2013'te erkek futbol takımının şampiyon olması ve kız öğrencilerin de kutlamaya katılmak istemesiyle başladı. Beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen o günleri şöyle anttı. “Erkekler kızlara ‘Futbol erkek işi' dedi. Kız öğrencilerim de üzüldü. Ben de kızlardan oluşan bir futbol takımı kurdum. Bölgedeki aşiretleri ve aileleri ikna ettim. Zor oldu ama başardım. Takımın adı ise kadınlar futboldan anlamaz diyen herkese karşı ‘Mor Menekşeler' oldu. Takım 6 yılda Doğu Anadolu grup birinciliği, Karadeniz bölge birinciliği, Türkiye şampiyonası ikinciliği ve 2019 Van şampiyonluğuna imza attı” dedi.

Spor hayatlarını değiştirdi

Beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen sporun hepsinin hayatını değiştirdğini söyledi. Özmen “Farklı yerleri gördüler, farklı yemekleri tattılar. Tatile gittiler. Çoğu ilk defa yaşadıkları yerden dışarı çıktı. Her şeyden önemlisi spor olmasaydı bu kızların çoğu eğitim hayatlarına devam edemeyecekti. Biz futbolla ailelerin kızların okula gitmesiyle ilgili görüşlerini değiştirdik” dedi.