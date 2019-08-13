Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mor Menekşeler’in büyük başarısı
Mor Menekşeler’in büyük başarısı
Van’a atanan beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen kız futbol takımı kurdu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bursuyla okuyan kız futbol takımı öğrencileri Mor Menekşeler başarıdan başarıya koşuyor...
Yaşam 13 Ağustos 2019 - 06:50

Hande ZEYREK

Van'da yaşayan yaşları 11 ile 14 arasındaki 36 kız öğrencinin kaderi 6 yıl önce Mustafa Cengiz Ortaokulu'na atanan beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen (37) ile değişti. Kız futbol takımının hikayesi Özmen'in 2013'te erkek futbol takımının şampiyon olması ve kız öğrencilerin de kutlamaya katılmak istemesiyle başladı. Beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen o günleri şöyle anttı. “Erkekler kızlara ‘Futbol erkek işi' dedi. Kız öğrencilerim de üzüldü. Ben de kızlardan oluşan bir futbol takımı kurdum. Bölgedeki aşiretleri ve aileleri ikna ettim. Zor oldu ama başardım. Takımın adı ise kadınlar futboldan anlamaz diyen herkese karşı ‘Mor Menekşeler' oldu. Takım 6 yılda Doğu Anadolu grup birinciliği, Karadeniz bölge birinciliği, Türkiye şampiyonası ikinciliği ve 2019 Van şampiyonluğuna imza attı” dedi.

Spor hayatlarını değiştirdi

Beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen sporun hepsinin hayatını değiştirdğini söyledi. Özmen “Farklı yerleri gördüler, farklı yemekleri tattılar. Tatile gittiler. Çoğu ilk defa yaşadıkları yerden dışarı çıktı. Her şeyden önemlisi spor olmasaydı bu kızların çoğu eğitim hayatlarına devam edemeyecekti. Biz futbolla ailelerin kızların okula gitmesiyle ilgili görüşlerini değiştirdik” dedi.

Son güncelleme: 06:51 - 13.08.2019