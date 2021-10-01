Mor Yuhanna Kilisesi bu kez açık artırmayla satışa sunuldu

Mardin'de bin 700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi, bu kez açık artırmayla yurt dışında satışa sunuldu. Tarihi kilise daha önce de mülk sahibi tarafından internet üzerinden satışa çıkarılmıştı.

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Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde 1. sınıf tarihi eser olan bin 700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi, 1 yıl önce internet üzerinden 7 milyon 250 bin lira fiyat biçilerek satışa sunulmuştu. Satışı gerçekleştirilemeyen Mor Yuhanna Kilisesi, bu kez yurt dışında açık artırmayla satışa sunuldu.

Danışmanı aracılığıyla kiliseyi açık arttırmaya sunan mal sahibi Murat Tekcan, kilisenin özüne dönmesi için Süryani cemaatine satmak istediğini söyledi.

“SÜRYANİ CEMAATİNE SATMAK İSTİYORUM”

Kilisenin babasından kendisine kaldığını belirten Tekcan, “Miras olarak tek dayanağım burası. Burası 1. sınıf tarihi eser. İki bin yıllık ömrü var. İçinde üç tane kardinal mezarı ve iki tünel var. Bir tünelin kaleye, bir tünelin Deyrulzafaran Manastırı’na çıktığı söyleniyor. En uzun tünel 8 buçuk kilometre gidiyor. Biz burayı satmak istiyoruz ve satacağız. Yurt dışından bağlantılarımız var. Bir Süryani cemaatine satmak istiyoruz özüne dönmesi için” dedi.

5 MİLYON TL İSTENİYOR

Mor Yuhanna Kilisesi’ni daha önceki satışlarına istinaden şu an hak ettiği şekilde açık arttırma ile yurt dışında satışa sunduklarını söyleyen Satış Danışmanı İslam Poyraz ise, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Buranın tabii ki fiyatını ve pahasını biçmek çok zor. Burayı bir an önce hak ettiği şekilde hak ettiği insanlara geçmesi için mücadele ediyoruz. Bunun için de buradaki kardinal mezarları, yer altı tünelleri olsun buranın tarihi mabedin bizim için önemli olan öncelik olarak fiyattan ziyade, hak eden hak ettiği şekilde burayı alsın” diye konuştu.

Poyraz, “Biz burayı yaptığımız çalışmalar sonucunda 5 milyon TL üzerinden açık arttırmaya sunduk, en son noktayı da mal sahibi Murat Tekcan belirleyecektir” şeklinde konuştu. (İHA)

