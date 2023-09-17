Morca Mağarası’ndan kurtarılan ABD’li araştırmacı taburcu edildi
Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda 1276 metre derinlikte rahatsızlanan ve 11 gün sonra mağaradan sedyeyle çıkarılan ABD'li araştırmacı Mark Dickey, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
ABD’li araştırmacı Mark Dickey, 3 Eylül’de Morca Mağarası’na indi, 1276 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi.
Dickey, getirildiği 1040 metrede tedavi edildi ancak bir süre ayağa kalkamadı.
Doktorların kararı üzerine, 6 ülkeden 192 kişilik bir ekip tarafından 9 Eylül’de başlatılan çalışmaların ardından 12 Eylül’de mağaradan sedyeyle tahliye edildi.
Helikopterle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dickey’in tedavisi tamamlandı. Taburcu edilen Dickey, ABD’ye dönmek üzere Ankara’ya gitti.
(DHA)