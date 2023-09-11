Motor alev aldı, uçakta büyük panik yaşandı
Motoru alev alan Air China uçağı acil iniş yaptı, yolcular büyük korku atlattı.
Çin devlet havayolu şirketi Air China’ya ait “CA403” sefer sayılı uçağın motorlarından birinin alev alması büyük korkuya yol açtı.
Singapur’a acil iniş yapan uçaktaki yolcular hızla tahliye edildi. 146 yolcu ve 9 kişilik mürettebatın tamamının güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.
Açıklamada, 9 yolcunun tahliye sırasında kabin içine yayılan dumandan etkilendiği kaydedildi.
Air China’dan olaya ilişkin yapılan açıklamada da yangının motordaki mekanik bir arızadan kaynaklandığının tespit edildiği ve olaya ilişkin soruşturmanın hala devam ettiği bilgisi paylaşıldı. (AA)