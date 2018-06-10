Motorsiklet sürücüsü mucizevi bir şekilde hayatta kaldı! Kask kullanmanın önemi
Filipinler’de meydana gelen olay, arkadan gelen bir aracın kamerasından saniye saniye kaydedildi.
Videoda motorsiklet sürücüsünün kamyonla bordür arasındaki dar şeritten ilerlemeye çalıştığı, ancak dengesini kaybedip bir anda kamyonun altına yuvarlandığı, kamyonun arka tekerinin sürücünün kafasının üzerinden geçtiği net bir şekilde görülüyor.
Haberde, sürücünün hayatını başındaki kaskın kurtardığı, kazadan sonra sürücünün, zorlansa da yardım almadan ayağa kalkabildiği ifade edildi.