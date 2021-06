Motosiklet çarpıp kaçtı… Ünlü oyuncu Lisa Banes hayatını kaybetti

ABD’de sinema ve televizyon dünyası ünlü oyuncu Lisa Banes’den gelen haberle yasa boğuldu. 65 yaşındaki Banes, 4 Haziran’da New York’ta bir motosikletin kendisine çarparak kaçması sonucu ağır yaralandı.

Beyin travması geçiren ve hastaneye kaldırılan Banes, 10 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. New York Post’un haberine göre Banes, 14 Haziran günü yaşamını yitirdi.

YAKALANAN KİMSE YOK



Polisin soruşturması sürerken, Banes’in olay günü eşi Kathryn Kranhold’la bir partide buluşmak üzere yolda olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kimliği belirlenemeyen bir motor sürücüsü Amsterdam Bulvarı üzerinde Banes’e çarptıktan hızla gözden kayboldu. Olayla ilgili henüz gözaltına alınan bir şüpheli olmadı.

Ohio doğumlu Banes, kariyerinde pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde rol aldı. Banes’in rol aldığı televizyon dizileri arasında One Life to Live, China Beach, The Royal Pains ve Nashville gibi yapımlar yer alırken, beyaz perdede ise 1988 yapımı Cocktail ve 2014 yapımı Gone Girl filmleriyle dikkat çekti.