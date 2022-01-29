Motosiklete bağladığı kızaklarla çocukları eğlendirdi
Erzincan'da çocuklar, motosikletin arkasına bağlanan kızakla eğlenceli anlar yaşadı.
Erzincan’ın Değirmenli köyünde yaşayan Mehmet Kurtaran, karla kaplı köyün sokaklarında çocukları motosikletin arkasına bağladığı kızakla kaydırarak eğlendirdi.
Motosikletle kızak keyfi yaşayan çocuklar çok eğlendiklerini söyledi.
Yarıyıl tatilinde çocuklara kar keyfi yaşatan Mehmet Kurtaran ise, “Tatil boyunca çocuklarımıza hem eski eğlenceleri hatırlatmak hem de fiziki hareketliliklerini sağlamak için bu şekilde kızakla kaymalarını sağlıyorum. Çocuklarımız gayet mutlu oldu” dedi. (İHA)