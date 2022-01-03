Motosiklete bağladığı kızaklarla çocukları eğlendirdi

Erzincan'da yağan kar çocuklara eğlence oldu. Minikler, kros motorun arkasına bağlanan kızaklarla karın tadını çıkardı.

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Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı Erzincan’da çocukları eğlendirmek isteyen motosiklet sürücüsü Canser Atila, ilginç bir yol buldu.



Atila, 8 kızağı halatlarla motosiklete bağladı. Daha sonra çocukları kızağa bindiren Atila, motosikletiyle çekmeye başladı. Karlı arazide motosikletle kızak kayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

“ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİK”

Çocukları eğlendiren Canser Atila, “Kar kentimize geç yağdı. Ben de çocukları dışarda görünce kızaklarını motosikletin arkasına bağlayıp çekmeye başladım. Çocukları bu şekilde eğlendirdik” dedi.

Çok eğlendiğini söyleyen çocuk, “Kızakları bağladık, direk bizi sürmeye başladı. Gerçekten çok eğlenceliydi. Ön ve arka dışında. Çünkü arkada bazı kişiler düşüyordu” açıklamasını yaptı. (DHA)



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