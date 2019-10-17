Mr. Jade Hakkari’de ilkokul yaptırıyor

Instagram hesabından 1.9 milyon takipçisi bulunan fenomen ve şarkıcı Mr. Jade, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ilkokul yaptırıyor.

Yurt dışında, iş adamı kariyeriyle adını sıkça duyuran ve ülkemizi temsil eden Mr. Jade, yaptığı şarkılarla, düet yaptığı ve klibinde oynattığı ünlü isimlerle adını tüm Türkiye’ye duyurmaya başladı.

Mr. Jade, tüm bunların yanı sıra hayırsever kimliğiyle de göze çarpıyor.

Yaptıklarıyla gönüllerde taht kuran şarkıcı, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bulunan bir köyde ilkokul yaptırıyor. 12 ay içerisinde tamamlanması beklenen okul hem köye hem çevresine büyük kolaylık sağlayacak.

HAYVAN BARINAĞINI ZİYARET ETTİ

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Mr. Jade, İzmir’de bulunan Şopengazi hayvan barınağını ziyaret etti. Ünlü sanatçı, barınağa sahip çıkarak hayvanseverlerden tam not aldı. Buradaki hayvanların ve barınakta çalışan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için temiz su deposu yaptırmaya karar veren Mr. Jade, hemen çalışmalara başladı. Yardımsever sanatçı, 2 ay gibi kısa bir zamanda temiz su deposunu barınağa yaptırdı.

SU KUYUSU VE LABORATUVAR YAPTIRMIŞTI

Mr. Jade daha öncede Afrika’da yaptırdığı 2 su kuyusu, Kocaeli’de bulunan Yarımca Ortaokulu’na yaptırdığı fen laboratuvarı ve sayısız sosyal sorumluluk projesine imza atmıştı.