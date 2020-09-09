Mucize bebek anneyle buluştu

Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen dünyanın ilk kadavradan rahim nakliyle dünyaya gelen mucize bebek annesiyle buluştu. Türkiye'deki ilk yüz nakli, çift kol nakli gibi önemli başarılara imza atan ekibin başkanı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen dünyanın ilk kadavra naklinden, annenin bebeğini kucağına almasına kadar geçen 10 yıllık serüveni anlattı.

Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan; “2011 yılında doğuştan rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert’e öncesinde de uzun bir hazırlık süreci olan kadavradan rahim naklini gerçekleştirdik. Böylelikle Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz ve başta Akdeniz Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan olmak üzere farklı bölümlerden hocalarımızın ve daha pek çok çalışma arkadaşımızın da katkısıyla bu sürecin ilk adımını başarıyla atmış olduk” şeklinde konuştu.

HİÇBİR ZAMAN ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIK

Başarılı bir şekilde yapılan rahim nakli sonrasında hastanın sağlıklı bir şekilde doğum yapabilmesi için tedavi sürecinin başladığını ifade eden Prof. Dr. Ömer Özkan, bu tedavi sürecinin belli aşamaları olduğunu, uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Özkan, “Bazen zorlandığımız anlar da oldu ancak gerek ekip olarak gerekse hastamız Derya Sert hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadık. 10 yıl içerisinde bebeğin dünyaya gelmesi için daha önce denenmeyen bazı ameliyatları yaptık. Bu sürede tedavide hastayı da yormadan hep ders alarak ilerledik. Bu inancımız sayesinde mutlu sona eriştik” diye konuştu.

MUCİZE GERÇEKLEŞTİ

Emek olmadan büyük başarılar elde edilemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Özkan, zorlu ama umutlu bir bekleyişin ardından güzel sonucu görmenin her türlü zorluğa değdiğini belirterek, “Sabırlı bekleyişin ardından Derya Sert, Haziran ayında hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğimizin şu an sağlığı yerinde. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından da Derya Sert yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu tatmış oldu. Bu bizim için de tarif edilemez bir mutluluk. Derya Sert’e de bize olan inancından dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

BİRÇOK ANNEYE UMUT OLABİLECEK

Annelik sevinci yaşayan Derya Sert’in tıbba da büyük katkısının olduğuna işaret eden Özkan, “Gebelik yaşamamış birçok anneye umut olabilecek bazı bulguları saptadık. Moleküler çalışmalarda güzel bulgular var. Türk tıbbı adına insanların takip edebileceği güzel bulgulara ulaştık. Bilimsel literatürde meslektaşlarımız takip edecek” dedi.

DÜNYA LİTERATÜRÜNDE ÇIĞIR AÇTI

Türkiye’deki ilk yüz nakli, çift kol nakli gibi önemli başarılara imza atan ekibin başında yer alan Prof. Dr. Ömer Özkan, dünyanın ilk rahim naklinden sonra Akdeniz Üniversitesi'nin tüm dünyanın ilgi odağı olduğunu söyleyerek Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Japonya’ya, Endonezya’ya kadar merkeze ziyaretler yapıldığını ve ameliyat ile ilgili ayrıntıları anlattıklarını belirtti.

Süreç içerisinde önemli çalışmalar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkan, “En son yaptığımız transferin sonucu da mutlu bitti. Dünyada ilk defa yapılan nakle izin veren Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. Her türlü alt yapıyı, teknik desteği bize özel izinle verdiler, bu süreci de yakından takip ettiler.” ifadelerini kullandı.

BEBEĞE DOKTORUNUN İSMİ VERİLDİ: ÖMER ÖZKAN

Kadavradan yapılan rahim nakliyle anne olan Derya Sert ile eşi Mustafa, bebeklerine bu sürecin kahramanı Prof. Dr. Ömer Özkan'ın ismini verdiler. Kadavradan rahim nakli sonucu bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Derya ve Mustafa Sert, bebeklerinin anne ve baba olmak isteyenlere umut ışığı olacağına inanıyor.