Mucize doktor, 16 saatlik bebeğe akciğer zarından yemek borusu yaptı

Muş’ta yaşayan Şeyma ve Eyüp Yıldırım çiftinin 26 Ocak’ta, 2 kilo 750 gram ağırlığında kız bebekleri dünyaya geldi. Bebeğin yapılan sağlık kontrolünde, yemek borusunun olmadığı tespit edildi. 5 binde bir görülen bu durum üzerine kız bebek, Elazığ’daki hastaneye sevk edildi.

Yıldırım çiftinin bebeği, doğumundan 18 saat sonra akciğer zarından alınan parça ile gerçekleştirilen 4 saatlik ameliyat sonrası yemek borusuna kavuştu. Genel sağlık durumu iyi olan bebek, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra beslenmesindeki gelişmeye göre taburcu edilecek.



‘YEMEK BORUSU OLMAYAN HASTALARIN YAŞAMA ŞANSI YOK’

Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, “Doğumdan sonra nefes alma sıkıntısı oluşmuş ve ağzından salya akmış. Bu bulgular olduğunda doktor arkadaşlarımız yemek borusu yokluğundan şüphelenmişler. Bu hastamız da yemek borusu yokluğu ve borunun alt ucu da nefes borusuna bağlantılı olarak doğmuştu” dedi.

Dr. Ersöz şöyle devam etti: “Yemek borusu olmayan hastaların yaşama şansı yoktur. Doğumunun 16’ncı saatinde geldi. Biz de 18’inci saatinde ameliyata aldık. 4 saat süren zor bir ameliyat geçirdi ama güzel geçti. Her şey çok iyi gidiyor. Yaklaşık 7 ile 10 güne kadar damardan besleyeceğiz. Sonuçlara göre burundan midesine gönderdiğimiz hortumu çekip beslemeye başlayacağız. Besledikten sonra 10 gün daha hastanemizde kalacak. Bu hastalar ameliyattan sonra iyi bakıldıklarında normal sağlıklı biri gibi yaşıyor.”



“ÇOK TEŞEKKÜRLER”

Bebeğin babası Eyüp Yıldırım da 3’üncü çocuğu olduğunu dile getirerek, “Yemek borusunun olmadığı tespit edildi. Fikret Ersöz hocamız yardımcı oldu. Ameliyat başarılı geçti. Kendisine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.

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