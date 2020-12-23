Mucize yaratan değişim! 10 yıldır ölü sanıyorlardı… Tıraş olunca buldular

Brezilya’nın Goiânia şehrinde yaşayan 45 yaşındaki João Coelho Guimarães, 3 yıldır hayatını sokaklarda sürdürüyor. Çöp toplayarak geçimini sağlayan Guimarães, Padoo isimli kuaför dükkanına girdiğinde hayatının değişeceğinin farkında değildi.

Sakalını kesmek için dükkan sahibinden izin isteyen Guimarães, daha iyi bir teklifle karşılaştı. Dükkanın sahibi Alessandro Lobo, Guimarães’in sessiz ve utangaç biri olduğunu söyleyerek, “İçeri girdi ve ona aç olup olmadığını sorduk. Sadece sakalını kesmek istediğini söyledi. Biz de ona farklı şekilde yardım etmek istedik” dedi.

Lobo ve ekibi Guimarães’in saçı ve sakalını keserken, ona temiz kıyafetler de verdi. Evsiz adamın değişimini sosyal medyadan paylaşan Lobo, şaşırtan bir geri dönüş aldı.

Guimarães’i 10 yıl önce öldü sanan ailesi fotoğrafları gördüklerinde inanamadı. Lobo’ya ulaşan Guimarães’in kız kardeşi, ağabeyinin yerini öğrendikten sonra annesiyle birlikte onu görmeye geldi.

Aile yıllar sonra yeniden kavuşsa da, Guimarães evine geri dönmedi. Yerel basına konuşan Lobo, “João halen sokaklarda. Kız kardeşi onu eve götürmek istedi ama bunu kabul etmedi. Sokaklarda daha özgür hissettiğini söyledi” diye konuştu.