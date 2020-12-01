Mucizevi karışım udi hindi yağı

Udi hindi tozu, saf zeytinyağı, bal, zencefil, tarçın ve limon karışımından yapılan udi hindi yağı, bağışıklığı güçlendirmeye olan etkisi nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

“UDİ HİNDİNİN YAĞINI ÜRETİYORUZ”

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde udi hindi yağını üreten Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ahmet Mindivanlı, şöyle konuştu:

* Normalde bağışıklık sistemini kuvvetlendiren zencefil, zerdeçal, ada çayı, ebegümeci gibi bitkiler veriyoruz. Ama bu sene virüsten dolayı udi hindi yağını üretiyoruz.

* Saf zeytin yağının içerisine üç kaşık udi hindi tozu ekliyoruz, yarım saf limon, bal ve zencefil katıyoruz. Hepsi bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bitkisel ürün.

* Şu an udi hindi piyasada yok satıyor. Çok ciddi bir talep var. Bizler de yetişemiyoruz. Udi hindi yağı yapmakla geçiyor tüm günümüz. (İHA)