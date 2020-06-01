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Müge Anlı 50 gün sonra ekrana geri döndü, stüdyoya sarılma aparatı koydurdu
Müge Anlı 50 gün sonra ekrana geri döndü, stüdyoya sarılma aparatı koydurdu
Corona virüsü önlemi olarak programına ara veren Müge Anlı yeniden yayına başladı. Anlı, stüdyoya kurdurduğu sarılma aparatı ile dikkat çekti...
Yaşam 1 Haziran 2020 - 14:27

Corona virüsü nedeniyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ara veren ünlü sunucu Müge Anlı, bugün yeniden ekranlara geri döndü. Stüdyoya maskesiz seyirci almayan Anlı, stüdyoya sarılma aparatı yaptırdı…

Anlı, corona virüsü önlemleri çerçevesinde, yıllardır kavuşamayanların birbirlerine ‘Mesafeli’ olarak sarılabilmesi için koydurduğu aparatı da ilk kez manevi kızı ile birlikte denedi. Ünlü sunucu “Kızımı çok özledim. Manevi kızım Sevcan ile 50 gündür sarılamıyoruz” dedi…

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Son güncelleme: 14:36 - 01.06.2020
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