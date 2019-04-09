Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti: Oğlumu ben öldürdüm

Oğulları Engin Karakollu'yu aramak için Müge Anlı'nın programına başvuran ve eşi Arif Karakollu'dan şüphelenen Şaziment Karakollu'ya kötü haber geldi. Arif Karakollu canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf etti.

Arif Karakollu, Psikolojik sıkıntılar yaşadığı ve anne babasını defalarca darp ettiği iddia edilen Engin Karakollu’yu öldürdüğünü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında itiraf etti. Eşi ve kızının stüdyonun dışına çıkarılmasını isteyen Arif Karakollu şunları söyledi:

“Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım.”

OLAYLAR NASIL GELİŞTİ?

Psikolojik sıkıntılar yaşadığı ve anne babasını defalarca darp ettiği iddia edilen Engin Karakollu bir gece ortadan kayboldu. Engin Karakollu’nun annesi ve kız kardeşi, darp edilmemek ve canlarını kurtarmak için evi terk etti ve İstanbul’a yerleşti. Müge Anlı’nın canlı yayınına katılan Engin Karakollu’nun annesi ve kız kardeşi, baba Arif Karakollu’yu suçladı. Arif Karakollu dün canlı yayına katıldı ve tüm suçlamaları reddeti. Ancak bugün eşi ve kızının stüdyodan çıkarılmasını istedi ve ardından cinayeti itiraf etti.

Arif Karakollu cinayeti itiraf etti ve oğlu Engin Karakollu’nun kendisine saldırdığını ve kendini korumak amacıyla tüfeğini alarak öz oğlu Engin Karakollu’yu göğsünden tek kurşunla vurduğunu itiraf etti.

Ardından Engin Karakollu’yu mandıranın yanında bulunan saman balyalarının altına gömdüğünü itiraf eden Arif Karakollu’nun bu açıklamalarının ardından anne ve kız kardeşi sinir krizi geçirdi.