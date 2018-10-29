SON DEPREMLER: Muğla Dalaman’da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32’de Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin merkez üssünün Dalaman ilçesine 22 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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