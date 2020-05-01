Muğla sahilleri kuş cenneti oldu

Corona virüsü salgını turizmi derinden etkilemeye devam ediyor. Bugün ve hafta sonları 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası Muğla’nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ortaca ilçelerinde plajlar, cadde ve sokaklar ile çocukların gözde mekanları parklar boş kaldı. Plaj, göl ve kanallar birbirinden güzel kuş çeşitleriyle doldu.

Corona virüsü salgını özellikle yaz aylarında turizm kentlerini çok daha fazla vuracak. Normal zamanlarda sezona 15 Nisan tarihi itibariyle giren Muğla'nın sayfiye alanları sessizliğe gömüldü. Corona virüsü tedbirleri kapsamında 31 şehirde bugün ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ortaca ilçelerindeki plajlar, cadde ve sokaklar ile çocukların gözde mekanları parklar boş kaldı. Plaj, göl ve kanallar birbirinden güzel kuş çeşitleriyle doldu. Çocuk parklarının dolup taştığı mekanlar “Girilmez” şeritleriyle adeta doğasına aykırı bir görüntü çiziyor.

PLAJLARIN GÖZDESİ KUŞLAR OLDU

Marmaris'te sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte sessizliği fırsat bilen yüzlerce kuş sahilin yeni sahipleri oldu. Marmaris'in Uzunyalı mevkii adeta kuş cennetine döndü. Ula İlçesi Akyaka Mahallesi’ndeki Kadın Azmağı kaz ve ördeklere kaldı. Çoğunlukla tatlı sularda yaşayan balıkçıl ailesinin bir türü olan “Büyük Ak Balıkçıl” kuşunu Bodrum'un Gümbet sahilinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KÖYCEĞİZ GÖLÜ VE DALYAN KUŞ CENNETİ

Tam 180 tür kuşun ya sürekli yaşadığı, ya da belirli dönemlerde konakladığı Ortaca ilçesi Dalyan kanalı tam bir kuş cennetine dönüştü. Havzada hemen her türden sürüngenler, memeli hayvanlar ile 180 kuş türü bulunuyor.

Bunlar arasında iki önemli türü İzmir yalıçapkını ve Alaca yalıçapkını. Macar ördeği, tepeli ve karabatak, büyük ve küçük batağan, sakarmeke, küçük balaban, gece balıkçılı, erguvan balıkçıl, yılan kartalı, saz delicesi, küçük kartal, küçük kerkenez, mahmuzlu kızkuşu, gülen Sumru ve leylekleri artık çıplak gözle bile görmek mümkün.