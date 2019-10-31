Muğla Yerel Tohum Merkezi görücüye çıktı

Afrika, Rusya, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkeleri gezerek buralarda gördüğü yaşam konulu olayları kaleme alan Alman gazeteci Christiane Flechtner, Touristik Union International (TUI) Uluslararası turizm şirketi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen bir dizi etkinlik kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yerel Tohum Merkezini ziyaret etti. Flechtner, tohum merkezinin içindeki üretim seralarında biber topladı.

Aromatik bitkilerin yağa dönüştürüldüğü laboratuvarı ziyaret eden, 772 yerel tohumun olduğu odayı gezerek tohumları tek tek inceleyen, hayatında ilk kez bahçeden ürün topladığını söyleyen gazeteci Christiane Flechtner, “Güney Afrika'da bir okulda çocukların ektiği meyveleri topladım. Ama orası çok küçüktü. Daha önce hiç biber toplamamıştım. Türkiye'ye ilk kez geliyorum” ifadelerini kullandı.

“KADINLARA YARDIM EDEN BÖYLE BİR PROJE GÖRMEDİM”

Yerel Tohum Merkezini yaklaşık iki saat boyunca gezen Christiane Flechtner, Yerel Tohum Merkezindeki izlenimleri hakkında şu bilgileri verdi;

“Bu yer oldukça ilginç ve önemli bir yer çünkü burada yaşayan insanların gelişmek için kendi kültürlerine, tarımlarına ve yerel özelliklerinin dünyaya yayılmasına ihtiyaçları var. Bence tüm bu tohumlar ve küçükten başlayıp büyüyecek olan bu projenin yürütüldüğü yer oldukça önemli. Dünyanın hiçbir yerinde kadınlara bu kadar yardım eden bu tarz bir proje görmemiştim. Elbette projeler özellikle yalnız ve küçük iş sahibi kadınlar içindir. Fakat burası öyle değil. Gerçekten dünyada eşsiz bir proje. Birçok insan bu projeden haberdar olacak. Belki de kadınlar ürettikleri şey ile yaşamlarını sağlayacaklar. İki veya üç yıl sonra geri geldiğimde büyük bir üretim tesisi haline gelir”

“KOVANLAR VE YEREL ÜRÜNLERİ TURİZM İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ”

“İklim değişiklikleri ve biyolojik çeşitlilikler düşünüldüğünde burada tutulan tohumlar gelecek açısından çok büyük bir öneme sahip” diyen Christiane Flechtner, “Bugünlerde insanlar sadece belirli birkaç çeşit domatesi çok büyük miktarlarda üretiyorlar. Bence bu bitkilerin biyolojik çeşitliliği her gün azaltmakta. Eski tohumlara sahip olmak çok önemli. Bunları alabilmek, evine götürüp ekebilmek ve ülke geneline yaymak çok önemli. Böylece meyve, sebze ve tüm diğer bitkilerin biyolojik çeşitliliği tekrar artabilir. İklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliği düşündüğümüzde bu gerçekten önemlidir. Muğla'da gördüğüm kadarıyla çok fazla vahşi orman ve zengin bir doğanız var. Bu bölgenin hali hazırda sahip olduğu en büyük zenginlik. Siz turistleri otelde kalmalarındansa buraya getirebilir, ormana, arı kovanlarına, yerel ürünlerin üretildiği yerlere götürebilirsiniz. Bence bunu turizm ya da ülkeniz için kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu.