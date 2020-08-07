Muğla’da 20 bin hayvanın hayatına dokunuldu

Muğla Geçici Hayvan Bakımevinde 2 yılda tedavi gören 20 binin üzerinde sokak hayvanlarından 4 bin 521 hayvana kısırlaştırma ve cerrahi operasyon yapıldı. Bir köpeğe ise ilk kez deri nakli uygulandı.

Türkiye'nin sayılı barınaklarından birisi olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, aralarında hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının klinik ihtiyacını karşılıyor. 2018 yılında kurulan barınakta şimdiye kadar 20 binin üzerinde sokak dostlarının hayatlarına dokunuldu. 4 bin 521 hayvana kısırlaştırılma ve cerrahi operasyon uygulanırken, 5 binin üzerinde aşı işlemi, 10 binin üzerinde de çeşitli yerlerinden tedavi işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca bir köpeğe de ilk kez deri nakli uygulandı.

BAKIMA MUHTAÇ HAYVANLARA KUCAK AÇIYOR

Sokakta yaşayan sevimli can dostların korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesi Akçaova-Yeşilyurt mahalleleri yolu üzerinde 37 Bin 349 metrekarelik araziye inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevi, beslenme ve tedavi ihtiyaçları bulunan hayvanlara kucak açıyor.

Bakımevinde ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi ünitelerinin yanı sıra açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam parklarının bulunduğu Geçici Hayvan Bakımevinde, aralarında hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının klinik ihtiyacı karşılanıyor.

20 BİN HAYVANIN HAYATINA DOKUNULDU

Sevimli can dostları için sıcak bir yuva olan Geçici Hayvan Bakımevinde, tedaviye ihtiyaç duyulan hayvanlara aşı, ilk müdahale ve cerrahi işlemler yapılıyor. Bu kapsamda kurulduğu 2018 yılından bu yana 4 bin 521 hayvana kısırlaştırma ve cerrahi operasyon işlemi, 5 binin üzerindeki hayvana ise aşı işlemi uygulandı. Tedavi edilen hayvan sayısının 10 binin üzerine çıktığı bakımevinde bugüne kadar 20 bin hayvan şifa buldu.

BİR KÖPEĞE DERİ NAKLİ UYGULANDI

Uzman veteriner hekimleri ile 13 ilçenin taleplerine cevap vermeye çalışan bakımevinde oto transplantasyon (kendi derisinden kendisine deri nakli) işlemi gerçekleştirildi. Marmarisli hayvan severler tarafından Geçici Hayvan Bakımevine ulaştırılan, geçirdiği bir kaza sonucu ön sağ ayağının ön kısmındaki deri ile beraber ağır doku kaybına uğramış ve hayati tehlikesi bulunan 4 aylık dişi yavru sokak köpeğine oto transplantasyon işlemi uygulandı.

Uzman veteriner hekimler tarafından ağır yaralanmış olan köpeğin sırtındaki deri dokusundan bir parça alınarak, çok fazla doku kaybı uğramış ön bacağa yerleştirildi. Operasyonun ardından bir süre yoğun bakımda tutulan köpek sağlığına kavuştu.