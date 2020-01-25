Muğla’da bademler erken çiçek açtı

Muğla'nın sahil kesimlerinde hava sıcaklığı normallerin çok üzerinde seyretmesinden dolayı özellikle Datça ve Marmaris çevresindeki bazı badem ağaçları erken çiçek açtı.

Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerinde hava sıcaklığının normallerin çok üzerinde seyretmesinden dolayı özellikle Datça ve Marmaris çevresinde bazı badem ağaçları erken çiçek açtı. Önceki yıllarda Şubat ayında çiçek açan ağaçların bu sene 15 gün daha erken çiçeklendiği gözlendi. Yaz aylarında serin hava ve bol oksijeniyle ünlü olan Datça’nın Hızırşah Mahallesi ile birlikte Knidos harabelerine giden yol üzerindeki Mesudiye, Palamutbükü, Yazı ve Cumalı mahallelerindeki badem ağaçlarının bir bölümü çiçek açtı. Kış ortasında kar altında kalan bölgelere nazire yapan badem ağaçları da çiçeklerini açıp baharın beyazına büründü.



MARMARİS’TE DE BİR AY ÖNCE AÇMIŞTI

Hava sıcaklığının 18 derecenin altına düşmemesi, kış aylarında bile yazdan kalma günlerin yaşanması nedeniyle de Marmaris'teki erkenci bademler bu sene bir ay daha erken çiçek açtı. Söğüt, Selimiye, Bozburun bölgelerinde çok sayıda ağacın çiçek açmasını badem üreticileri sakıncalı olduğunu söyledi. Havaların aniden soğumasıyla çiçeklerin dökülüp, çağlaya dönüşme ihtimalinin ortadan kalkmasına neden olabileceğini üzerinde duran üreticiler böyle bir durum karşısında bu seneki badem rekoltesinin düşeceğini ileri sürdüler.