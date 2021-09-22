Muğla’da bisiklet haftası etkinliği

Belediyelerin ulaşım planlaması ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ‘Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Muğla’nın Yatağan ilçesinde, mülki idare amirleri ve vatandaşlar bisiklete bindi.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğü “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

Atatürk Caddesi'nin girişinden başlayıp Yatağan Belediyesi Atatürk Kültür Evi önüne kadar gerçekleştirilen etkinliğe, Yatağan Milli Eğitim Müdürü Osman Alemandar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kamuran Adalı, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve vatandaşlar katıldı.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, “Bu etkinlik belediyelerin ulaşım planlamasını ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesini hedefliyor.” dedi.