Muğla’da bulutların gizemi

Muğla’nın sahil kesimlerinde özellikle kış aylarında güneşin batışına yakın gökyüzü görüntüleri bir fal fincanı gibi oluyor. Birbirinden değişik şekillere bürünen büyüleyici bulutlar fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Muğla'nın sahil kesimlerinde gökyüzünün bulutlandığı özellikle kış aylarında güneşin batışına yakın gökyüzü görüntüleri bir fal fincanını andırıyor.

Birbirinden değişik şekillere bürünen büyüleyici bulutlar fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Deniz suyu ile hava sıcaklığının eşitlenerek buharlaşmanın olmadığı dönemlerde çekilen bulut fotoğrafları adeta bir kahve fincanında bakılan falları andırır nitelikte şekilden şekillere giriyor. Başta Gökova Körfezi olmak üzere Marmaris, Bodrum, Datça, Fethiye ve Köyceğiz Gölü ile İztuzu sahili muhteşem görüntülerin oluştuğu yerlerin başında geliyor.

SAKAR'DAN GÖKOVA KÖRFEZİ

Buharlaşmanın olmadığı net görüntülerin yakalanabildiği dönemlerde Sakar Geçidi'nden Datça yakınlarına kadar körfezi bütünüyle görüntülemek mümkün.

Yağmur öncesinde gerçekleşen parçalı bulutlar ile bulutların arkasından kendini göstermeye çalışan güneşin gizemli ışık huzmelerinin deniz yansıması da aranılan görüntüler arasında.

Datça Körfezi ve Knidos, Bodrum'un denizle buluşan kıyıları, Köyceğiz Gölü, Marmaris Körfezi ve Söğüt, Bozburun, Orhaniye mahalleleri, Fethiye'nin Çalış Plajı tarafı fotoğrafçıların en önemli uğrak merkezleri arasında yer alıyor.