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Muğla’da denizden 420 bin 288 poşet katı atık toplandı
Muğla’da denizden 420 bin 288 poşet katı atık toplandı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Mavi Deniz Temiz Kıyılar' projesi ile başlattığı denizden atık toplama hizmetinde 2014 yılından bugüne kadar 420 bin 288 poşet katı atık topladı. Teknelerden atık toplama hizmetini yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Mavi kıyılarda bütün misafirlerimizi temiz denizlerde ağırlamaya gezmelerini temin etmeye çalışacağız” dedi.
Mustafa SARIİPEK / Muğla
Yaşam 11 Temmuz 2020 - 15:09

Türkiye'de Büyükşehirlerde bir ilk olan ve çevre ödülleri kazanan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bin 480 kilometre kıyı şeridi ile Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da 6 tekne, 2 atık alım merkezi ile deniz araçlarından atık topluyor. 2014 yılından bu güne kadar 9 bin 456 tekneye hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, sakin kent ünvanlı Akyaka'da 4 bin 180 adet tekneye, Dalaman ve Göcek koylarında ise 5 bin 276 tekneye hizmet verdi. Teknelerden atık yağ, sintine, atık su ve katı atık alan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 6 bin 874 litre atık yağ, 29 bin 995 litre sintine, 5 milyon 219 bin 893 litre atık su topladı.

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