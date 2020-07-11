Muğla’da denizden 420 bin 288 poşet katı atık toplandı

Türkiye'de Büyükşehirlerde bir ilk olan ve çevre ödülleri kazanan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bin 480 kilometre kıyı şeridi ile Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da 6 tekne, 2 atık alım merkezi ile deniz araçlarından atık topluyor. 2014 yılından bu güne kadar 9 bin 456 tekneye hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, sakin kent ünvanlı Akyaka'da 4 bin 180 adet tekneye, Dalaman ve Göcek koylarında ise 5 bin 276 tekneye hizmet verdi. Teknelerden atık yağ, sintine, atık su ve katı atık alan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 6 bin 874 litre atık yağ, 29 bin 995 litre sintine, 5 milyon 219 bin 893 litre atık su topladı.