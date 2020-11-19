Muğla’da kalacak yazlıkçılara ‘İkametinizi aldırın’ çağrısı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün başta olmak üzere turizm bölgesindeki ilçe belediye başkanları, salgın nedeniyle yazlıklarına gelerek sürekli kalmayı tercih edenlere ikametlerini Muğla’ya aldırmaları konusunda çağrıda bulunarak “İkamet Muğla” kampanyası başlatıldı.

Yaz sezonunda hem tatil yapmak, hem de salgın sürecini Muğla'da geçirmek için ikinci evlerine gelen vatandaşların kış sezonunda geri dönmemesi şehrin nüfusunu ikiye katladı.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN İKAMET MUĞLA KAMPANYASI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün başta olmak üzere turizm bölgesinde bulunan ilçe belediye başkanları, Muğla'da sürekli kalmayı tercih edenlere ikametlerini Muğla'ya aldırmaları konusunda çağrıda bulunarak “İkamet Muğla” kampanyası başlatıldı. Kampanyaya Osman Gürün ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da katıldı.

“KENTİMİZİN HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMASINI SAĞLAYALIM”

Konuyla ilgili sosyal medyada başlatılan “İkamet Muğla” kampanyası ile ilgili Gürün, yaptığı çağrıda, “Gün geçtikçe artan ve Muğlalı olmayı tercih eden nüfusumuza daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen ikametlerimizi oturduğumuz ilçelere aldıralım, kentimizin hak ettiği hizmeti almasını sağlayalım” ifadelerini kullandı.