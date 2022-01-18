Muğla’nın kül olan ormanlarında Güney Koreli dostların fidanları yeşerecek
Muğla'nın Milas ilçesinde geçen temmuz ve ağustos ayında yaşanan büyük orman yangınları sırasında Güney Kore'den yapılan fidan yardımları toprakla buluşturuldu.
Muğla’nın Milas ilçesinde geçen temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen ve 650 hektarlık ormanın kül olduğu yangınlar sırasında Güney Kore, Türkiye’ye yardım elini uzatmıştı.
Yangınlar devam ederken Güney Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar için oluşturulan Türk-Kore Dostluk Ormanı etkinliğinin 5.’si Milas’ta gerçekleştirildi, yüzlerce fidan toprakla buluştu.
ÇEKUD (Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği) tarafından başlatılan ‘Kökü Bizde-Yeşil Vatan Hepimizin’ kampanyası kapsamında Milas’ın Akyol Mahallesi’nde gerçekleştirilen törene Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Güney Kore'nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee, Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil, ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş, Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, öğrenciler ve orman personeli katıldı.