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Muğla’nın lavanta tarlaları vatandaşların ilgi odağı oldu
Muğla’nın lavanta tarlaları vatandaşların ilgi odağı oldu
Muğla’nın Menteşe ilçesinde başlatılan lavanta üretimi yaylalara renk getirdi. Lavanta tarlalarının oluşturduğu güzel manzarayı görmek isteyenler Yerkesik yaylalarına akın etti, bol bol fotoğraf çektirdi.
Yaşar ANTER
Yaşam 4 Temmuz 2020 - 15:04

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yöresel üreticileri destekleyerek Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde 27 dönümlük araziye dikim yaparak üretime geçmesi üzerine yaylalar rengarenk lavanta tarlalarına büründü.

Fotoğraf: Sözcü

LAVANTA TARLALARI MUĞLA'NIN DOĞAL STÜDYOSU OLDU

Lavantaların büyümesi köylünün üretime geçmesi ile Muğlalılar ve tatile gelen turistler yaylalara akın ederek tarlalarda  bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken lavanta tarlaları da adeta doğal stüdyo platformu haline geldi. Gelin,damat, nişanlı çiftler ve hamile olan anneler lavantaların arasında bol bol fotoğraf çektirmeye başladı. Yeniköy Mahallesi Muhtarı Nevike Öçalan “Lavanta tarlalarımız köyümüze ve ilimize büyük renk getirdi. Lavanta turizmi yapmaya başladık . lavantalar sayesinde köyümüz kısa sürede tanınmaya başlandı. Son iki haftada yaklaşık 3 bin kişi köyümüze gelerek hem alış veriş yaptı hem de fotoğraf çektirdi” dedi.

Fotoğraf: Sözcü

GÜZELLİĞİ İLE KIYISALI, KAZANCI İLE TARIMSALI MUTLU EDİYOR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP ‘li Osman Gürün, Muğla'nın kırsal ve kıyısal olarak farklı güzelliklere ev sahipliği yapan eşsiz bir şehir olduğunu belirterek “Farklı zenginliklere ve eşsiz güzelliklere sahip bir şehirde yaşıyoruz. Geçmişten geleceğe birikimi, verimli toprakları ile bereketi simgeleyen Muğla hizmet için bizleri yönlendiren ve ilham veren bir şehir. Kırsal ve kıyısal Muğla olarak çok yönlü olan şehrimizde tarım, turizm büyük önem taşıyor. Yerkesik Yeniköy'de Koku Vadisi projesi ile hayata geçirdiğimiz 27 dönümlük araziyi güzellikleri ile büyüleyen, yağ elde edilen lavantaya ayırdık. Fotoğraf çekilmek isteyenleri kendine çeken lavanta tarlamız kıyısaldan gelen misafirlerimizin ilgi odağı olurken, zamanı geldiğinde de hasadı yapılarak kırsaldaki üreticisine yağı ile kazanç sağlayacak” diye konuştu

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