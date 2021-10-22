Muhabbet kuşundan ağırlığının dörtte biri oranında tümör alındı

Zonguldak'ta karnında şişlik nedeniyle veteriner kliniğine götürülen 33 gram ağırlığındaki muhabbet kuşundan 8 gram tümör alındı.

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Zonguldak’ta yaşayan Ercan Akkuş, ‘Cumhur’ ismini verdiği muhabbet kuşunun karnında şişlik olduğunu fark etti. Tedavisi için götürüldüğü veteriner kliniğinde ‘Cumhur’un karnında tümör tespit edildi.

Tedaviye alınan ‘Cumhur’un karnında 8 gram ağırlığındaki tümör, operasyonla alındı. ‘Cumhur’un tedavisinin devam ettiğini belirten veteriner kliniği hekimi Önder Alkan, muhabbet kuşlarında tümör görüldüğünü ancak 8 gram ağırlığına ulaşmış tümörlerin nadiren görüldüğünü kaydetti.

Alkan, “Şu anda iyi ama 24 saat hayati tehlikesi var. Yoğun bakıma alıp oksijen vereceğiz. Muhabbet kuşlarında çoğunlukla ölüm tümördür. Çok fazla çıkıyor bu durum. ‘Cumhur’ kurtulacak inşallah. Türkiye’de tümör operasyonu yapılıyor ama bu büyüklükte nadir görülüyor, diyebiliriz. Başarılı ameliyat ile tümörü çıkardık” diye konuştu. (DHA)